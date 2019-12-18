Потеря веса снижает риск развития рака молочной железы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-18T13:09:00+03:00

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Снизить риск развития рака молочной железы поможет потеря веса. К такому выводу пришли ученые Американского онкологического общества. Специалисты провели масштабное исследование, которое продлилось 10 лет.

Специалисты пригласили около 200 тысяч добровольцев в возрасте старше 50 лет. Всех женщин ученые взвешивали трижды: в начале эксперимента, спустя пять лет и еще через четыре года. В результате выяснилось, что риск молочной железы у женщин снижался, вес которых на протяжении этих девяти лет стабильно падал. А вот у добровольцев, чей вес рос или оставался стабильным, риск онкологии возрастал, передает телеканал «360».

Результаты исследования показали, что участницы эксперимента, которые потеряли от 2 до 4,5 килограммов оказались склонны к раку молочной железы примерно на 13% меньше, чем женщины со стабильным весом. У тех, кто потерял от 4,5 до 9 кг, риск снизился на 16%, а у тех, кто потерял более 9 — на 26%, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU