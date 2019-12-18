2019-12-18T13:15:08+03:00
Происшествия

Четыре новых фигуранта задержаны по делу Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Подозреваемые - метрологи регионального Газпрома
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сейчас по "делу Арашукова" проходят 11 человек, и ещё трое в розыске / Фото: Сергей Бобылев ТАСССейчас по "делу Арашукова" проходят 11 человек, и ещё трое в розыске / Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Задержаны ещё четыре фигуранта по делу о хищении природного газа, который поставляли на Северный Кавказ. Основные фигуранты дела - бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, который обвиняется в создании ОПГ и хищении 30 млрд рублей у "Газпрома". Арашуковы отвергают все обвинения.

Четверо новых подозреваемых - это метрологи филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», которые, по данным Следственного комитета, вносили изменения в узлы учёта приборов тех промышленных предприятий, от которых им передавали деньги за поставку похищенного газа. Этот газ метрологи позже продавали на предприятия за наличные деньги.

Задержаны инженер-метролог филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, который действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог Игорь Дубинин, который действовал под руководством обвиняемого Алана Кятова; работники того же филиала Ренат Загиров и Сергей Шосткин, действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева, рассказала Интерфаксу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Всех обвиняемых доставили в Москву. Акулич уже арестован, а Дубинина, Загирова и Шосткина следователи будут также просить заключить под стражу.

Следствие также выяснило, что похищенный газ поставляли промышленным потребителям природного газа Ставропольского края в обход приборов учета благодаря тем же задержанным метрологам, которые вносили изменения в показания приборов.

Напомним, что следствие в отношении Арашуковых было заведено в январе 2019 года. Бывший сенатор Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Также следствие полагает, что младший Арашуков замешан в убийствах Аслана Жукова (зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР) и Фраля Шебзухова (советника главы республики), а также что он причастен к избиению свидетеля убийства Жукова.

Следствие также считает, что Арашуков состоял в преступном сообществе, которое организовал его отец Рауль Арашуков специально для хищений топлива "Газпрома". Оба Арашуковы не признают своей вины и считают дело политическим заказом. Совфед лишил Рауфа Арашукова полномочий 22 мая.

Сейчас по "делу Арашукова" проходят 11 человек, и ещё трое в розыске.

Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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