Россия обязана выплатить "Укрнафте" $44,4 млн за имущество в Крыму
Швейцарский арбитраж не удовлетворил жалобу России на решение Гаагского суда, который в начале апреля вынес приговор о взыскании с России $44,4 млн в пользу "Укранафты". Помимо этого, 12 декабря суд обязал Россию покрыть судебные издержки украинской компании в размере 155 тысяч швейцарских франков (около десяти миллионов рублей).
Третейский суд в Гааге вынес приговор о взыскании $44,4 млн компенсации за утрату имущества "Укрнафты" в Крыму, сообщается на сайте компании. Также Москва обязана выплатить $5,5 млн в качестве процентов и арбитражные расходы $3,5 млн. Россия обжаловала это решение в мае.
Ранее сайт kp.ru писал о планах России на оспаривание вердикта Гаагского суда. Тогда пресс-служба Министерства юстиции утверждала, что российская сторона не участвовала в рассмотрении иска, а у данного арбитража нет юрисдикции на принятие подобных решений.
Россию обязали выплатить "Укрнафте" за имущество в Крыму.Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44,4 млн
ИСТОЧНИК KP.RU