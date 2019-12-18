Россия обязана выплатить "Укрнафте" $44,4 млн за имущество в Крыму

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-18T16:31:23+03:00

Третейский суд в Гааге вынес приговор о взыскании $44,4 млн компенсации за утрату имущества "Укрнафты" в Крыму Фото: REUTERS

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Швейцарский арбитраж не удовлетворил жалобу России на решение Гаагского суда, который в начале апреля вынес приговор о взыскании с России $44,4 млн в пользу "Укранафты". Помимо этого, 12 декабря суд обязал Россию покрыть судебные издержки украинской компании в размере 155 тысяч швейцарских франков (около десяти миллионов рублей).

Третейский суд в Гааге вынес приговор о взыскании $44,4 млн компенсации за утрату имущества "Укрнафты" в Крыму, сообщается на сайте компании. Также Москва обязана выплатить $5,5 млн в качестве процентов и арбитражные расходы $3,5 млн. Россия обжаловала это решение в мае.

Ранее сайт kp.ru писал о планах России на оспаривание вердикта Гаагского суда. Тогда пресс-служба Министерства юстиции утверждала, что российская сторона не участвовала в рассмотрении иска, а у данного арбитража нет юрисдикции на принятие подобных решений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750411" frameborder="0"></iframe> Россию обязали выплатить "Укрнафте" за имущество в Крыму.Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44,4 млн

ИСТОЧНИК KP.RU