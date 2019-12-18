2019-12-18T13:54:48+03:00
В мире

Rambler отозвал иск о блокировке Twitch без выплаты компенсации

Twitch утверждает, что ничего не выплачивали
Ася КУЗНЕЦОВА
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Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей Английской премьер-лиги в апрелеRambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей Английской премьер-лиги в апрелеФото: REUTERS
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Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch на 180 млрд рублей, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Twitch. Российская компания обвиняла видеосервис в нелегальной трансляции матчей Английской премьер-лиги.

В заявлении Twitch также сказано, что никаких компенсаций компания ранее не выплачивала.

Напомним, что Rambler Group летом приобрела эксклюзивные права на записи матчей АПЛ, ранее принадлежавшие "Матч ТВ".

16 декабря Rambler подал иск на 180 млрд рублей, обвиняя Twitch в незаконной трансляции матчей. Сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на сервисе трансляций Английской премьер-лиги.

Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке нелегальных трансляций игр АПЛ. 17 декабря Роскомнадзор заявил об удалении всех записей матчей стриминговым видеосервисом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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