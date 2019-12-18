На шесть баз в Сирии вернулись военные США

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-18T14:52:06+03:00

На шесть без в Сирии вернулись военные США Фото: REUTERS

В настоящее время американцы укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком

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Сирийские СМИ сообщают, что американские военные вернулись на шесть баз Сирии. Это случилось после начала турецкой операции "Источник мира", когда американцы вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии.

Также сообщается, что военнослужащие Штатов в настоящее время укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.

Ранее сообщалось, что в провинции Хасеке в Сирии американцы дислоцированы на территории пяти баз и блокпостов. более того, военнослужащие создают еще два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы, пишет агентство Anadolu.

Уточняется, что военнослужащие Штатов планируют усилить безопасность в районе нефтяных месторождений и укрепиться у сирийско-турецкой границы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна. В ведомстве также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU