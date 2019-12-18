На шесть баз в Сирии вернулись военные США
Сирийские СМИ сообщают, что американские военные вернулись на шесть баз Сирии. Это случилось после начала турецкой операции "Источник мира", когда американцы вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии.
Также сообщается, что военнослужащие Штатов в настоящее время укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.
Ранее сообщалось, что в провинции Хасеке в Сирии американцы дислоцированы на территории пяти баз и блокпостов. более того, военнослужащие создают еще два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы, пишет агентство Anadolu.
Уточняется, что военнослужащие Штатов планируют усилить безопасность в районе нефтяных месторождений и укрепиться у сирийско-турецкой границы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна. В ведомстве также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU