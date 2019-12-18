Выжить наутро: диетолог дала несколько советов по профилактике похмелья

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-18T14:17:26+03:00

Избежать похмелья, может, и не удастся, но ослабить эффект от опьянения можно с помощью еды, воды и нагрузок Фото: Евгения ГУСЕВА

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Не голодать, не брезговать абсорбентами и не сидеть на месте - диетолог Елена Соломатина рассказала, как в длинные новогодние праздники, почти всегда сопровождающиеся активным потреблением алкоголя, ослабить его воздействие на организм - и не страдать потом от жёсткого похмелья.

По мнению специалиста, самочувствие наутро после новогодней вечеринки прямо зависит от планирования рациона. Голодать перед застольем категорически не рекомендуется, есть при этом лучше продукты, богатые крахмалом, который задержит всасывание алкоголя в кровь и тем самым ослабит опьянение. На самом празднике можно налегать на жирные салаты с майонезом, особенно если на столе при этом крепкий алкоголь. Ещё можно заранее начать "готовить печень" к вечернему празднику, используя при этом разные методы:

- Днем можно выпить стопку. Печень вырабатывает ферменты, расщепляющие алкоголь, и лучше, чтобы она начала работать заранее. Если чувствуете, что пить будете много, — примите активированный уголь из расчета «одна таблетка на десять килограммов» или любой другой абсорбент, - поделилась советом Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Движение - под Новый год не только жизнь, но и залог хорошего самочувствия при возлияниях. От высокой двигательной нагрузки (и умственной, кстати, тоже - новогодние конкурсы никто не отменял) опьянение тоже наступает медленнее и слабее, потому что кровообращение улучшается, а мозг насыщается кислородом. Еще "перебить" алкоголь можно, постоянно пополняя запасы простой несладкой водой без газа.

Наутро "народные средства" в виде капустного рассола - тоже неплохое решение.

— Цитрусовые замедляют всасывание алкоголя и хорошо справляются с похмельем. Не хуже помогает рассол квашеной капусты — там много витамина С, янтарной и молочной кислоты. К тому же после обильных алкогольных возлияний будет нарушена и микрофлора желудка, молочная кислота ее восстановит, а клетчатка выведет токсины, - рассказала диетолог.

Ранее kp.ru поделилось британским исследованием о самых опьяняющих и коварных видах алкоголя - ими оказались херес и портвейн.

ИСТОЧНИК KP.RU