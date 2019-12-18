2019-12-18T14:36:40+03:00
Происшествия

Больше всего убийств в России происходит 1 января

Проблемными считаются 7 и 14-е число
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Исследование показало, что 1 января происходит больше всего убийствИсследование показало, что 1 января происходит больше всего убийствФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Наибольшее количество убийств в России совершается в первый день Нового года. Если сравнивать 1 января с любым другим днем, то показатели преступления возрастают в три раза. 7 и 14-е января тоже считаются проблемными датами и усугубляют статистику. Такие выводы озвучили отечественные ученые.

Следующим пиком после январских праздников считаются февральские, мартовские и майские. В МВД уверены, что данная тенденция связана с употреблением алкоголя. Статистика показывает, что за 10 л ет — с 2008-го по 2017-й — от 50 до 70% убийств совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов провел исследование, которое объединило данные с 2000 по 2017 год. За это время в состоянии алкогольного были убиты 339 тысяч мужчин и 111 тысяч женщин.

В среднем в будни погибает 67 человек, а с 29 декабря цифра начинает расти и к 1 января достигает 152 человек. На остальные пиковые дни приходится в среднем на 20 убийств больше, чем в будни.

— Я много лет занимаюсь подобными исследованиями, и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, — рассказал «Известиям» Александр Немцов.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят денег на празднование Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнивший четверной тулуп
Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря
Больше миллиона школьников проучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января