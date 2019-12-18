Больше всего убийств в России происходит 1 января

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-18T14:36:40+03:00

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Наибольшее количество убийств в России совершается в первый день Нового года. Если сравнивать 1 января с любым другим днем, то показатели преступления возрастают в три раза. 7 и 14-е января тоже считаются проблемными датами и усугубляют статистику. Такие выводы озвучили отечественные ученые.

Следующим пиком после январских праздников считаются февральские, мартовские и майские. В МВД уверены, что данная тенденция связана с употреблением алкоголя. Статистика показывает, что за 10 л ет — с 2008-го по 2017-й — от 50 до 70% убийств совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов провел исследование, которое объединило данные с 2000 по 2017 год. За это время в состоянии алкогольного были убиты 339 тысяч мужчин и 111 тысяч женщин.

В среднем в будни погибает 67 человек, а с 29 декабря цифра начинает расти и к 1 января достигает 152 человек. На остальные пиковые дни приходится в среднем на 20 убийств больше, чем в будни.

— Я много лет занимаюсь подобными исследованиями, и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, — рассказал «Известиям» Александр Немцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU