Более 100 осужденных завербовали в террористы в колонии в Калмыкии

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-18T16:34:12+03:00

СК РФ возбудил дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уроженец Дагестана организовал террористическое сообщество еще в 2013 году [видео]

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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении уроженца Дагестана. Он создал в колонии в Калмыкии террористическое сообщество, куда вовлек более 100 осужденных.

По данным следствия, он вербовал заключенных с 2013 года. Ви\ итоге, было возбуждено дело в отношении 22 двух человек.

- В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по статье "Создание террористического сообщества и участие в нем", - сообщила Петренко, сообщается на сайте СК РФ.

Она также уточнила, что на территории Калмыкии, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и в ряде других регионов страны области были проведены масштабные мероприятия. В том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре в Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для террористов. Возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750417" frameborder="0"></iframe> В исправительной колонии в Калмыкии вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных..Оперативное видео

ИСТОЧНИК KP.RU