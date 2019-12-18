Более 100 осужденных завербовали в террористы в колонии в Калмыкии
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении уроженца Дагестана. Он создал в колонии в Калмыкии террористическое сообщество, куда вовлек более 100 осужденных.
По данным следствия, он вербовал заключенных с 2013 года. Ви\ итоге, было возбуждено дело в отношении 22 двух человек.
- В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по статье "Создание террористического сообщества и участие в нем", - сообщила Петренко, сообщается на сайте СК РФ.
Она также уточнила, что на территории Калмыкии, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и в ряде других регионов страны области были проведены масштабные мероприятия. В том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре в Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для террористов. Возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.
В исправительной колонии в Калмыкии вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных..Оперативное видео
ИСТОЧНИК KP.RU