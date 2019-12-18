2019-12-18T14:36:07+03:00
Общество

В Англии 4-летний мальчик спас жизнь младшей сестре

Недавно ребенок посетил урок оказания первой помощи
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Англии маленький мальчик спас жизнь сестреВ Англии маленький мальчик спас жизнь сестреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В английском Кембридже маленький мальчик помог спасти жизнь своей младшей сестре благодаря молниеносной реакции. Четырехлетний Шайло недавно посетил урок по оказанию первой помощи, поэтому не растерялся, когда его двухлетняя сестра Белла подавилась монеткой.

Дети были вдвоем, когда маленькая Белла играла с монетой в два пенса и случайно подавилась ей. Старший брат тут же кинулся звать отца, он знал, что взрослый человек должен обхватить девочку со спины и вытолкнуть инородный предмет из ее горла. Сам же мальчик начал стучать сестре по спине, чтобы очистить ее дыхательные пути.

«Я сразу же закричал отцу, что Белла подавилась. Я похлопал ее по спине, этому нас учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. Я перепугался, но нам с отцом все же удалось спасти Белле жизнь», - цитирует Шайло сайт argumenti.ru.

Мама маленького героя добавила, что самым важном в этой ситуации была оперативность. Если бы ее сын не посетил урок по оказанию помощи, он мог бы не понять, что происходит с сестрой, и девочка могла погибнуть. Женщина добавила, что очень гордится Шайло, ведь он сам еще слишком мал, но уже смог спасти жизнь другому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнивший четверной тулуп
Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря
Больше миллиона школьников проучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января