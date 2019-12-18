В Англии 4-летний мальчик спас жизнь младшей сестре

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-18T14:36:07+03:00

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В английском Кембридже маленький мальчик помог спасти жизнь своей младшей сестре благодаря молниеносной реакции. Четырехлетний Шайло недавно посетил урок по оказанию первой помощи, поэтому не растерялся, когда его двухлетняя сестра Белла подавилась монеткой.

Дети были вдвоем, когда маленькая Белла играла с монетой в два пенса и случайно подавилась ей. Старший брат тут же кинулся звать отца, он знал, что взрослый человек должен обхватить девочку со спины и вытолкнуть инородный предмет из ее горла. Сам же мальчик начал стучать сестре по спине, чтобы очистить ее дыхательные пути.

«Я сразу же закричал отцу, что Белла подавилась. Я похлопал ее по спине, этому нас учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. Я перепугался, но нам с отцом все же удалось спасти Белле жизнь», - цитирует Шайло сайт argumenti.ru.

Мама маленького героя добавила, что самым важном в этой ситуации была оперативность. Если бы ее сын не посетил урок по оказанию помощи, он мог бы не понять, что происходит с сестрой, и девочка могла погибнуть. Женщина добавила, что очень гордится Шайло, ведь он сам еще слишком мал, но уже смог спасти жизнь другому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU