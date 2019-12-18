Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович во время очередной встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.
- У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро, - заявила во время выступления политик.
Видео со встречи Китарович с избирателями опубликовал у себя в соцсетях журналист Дмитрий Смирнов.
- Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным, - прокомментировал видео журналист.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года российский лидер Владимир Путин встретился с президентами финалистов чемпионата мира. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович привезла ему футболку своей сборной.
Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным.
ИСТОЧНИК KP.RU