2019-12-18T14:54:45+03:00
В мире

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным

Во время выступления Осиек Грабар-Китарович пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с ПутинымПрезидент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с ПутинымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович во время очередной встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.

- У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро, - заявила во время выступления политик.

Видео со встречи Китарович с избирателями опубликовал у себя в соцсетях журналист Дмитрий Смирнов.

- Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным, - прокомментировал видео журналист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года российский лидер Владимир Путин встретился с президентами финалистов чемпионата мира. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович привезла ему футболку своей сборной.

Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнивший четверной тулуп
Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря
Больше миллиона школьников проучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января