СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-18T14:54:45+03:00

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным Фото: REUTERS

Во время выступления Осиек Грабар-Китарович пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц [видео]

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Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович во время очередной встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным.

- У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро, - заявила во время выступления политик.

Видео со встречи Китарович с избирателями опубликовал у себя в соцсетях журналист Дмитрий Смирнов.

- Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным, - прокомментировал видео журналист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года российский лидер Владимир Путин встретился с президентами финалистов чемпионата мира. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович привезла ему футболку своей сборной.

Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU