Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Дмитрий Песков сказал, что Крымский мост остаётся одной из главных тем среди событий 2019 года, но отметил, что главные события ещё произойдут до конца года.
- Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост, - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, главными темами в Кремле считают всё то, что связано с развитием России.
- Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания, - добавил он.
Напомним, что Крымский мост, длиной в 19 километров, стал самым протяжённым мостом в России. Движение легковых машин и автобусов по мосту было открыто на полгода раньше срока. Первым проехавшим по Керченскому мосту стал президент России Владимир Путин за рулём "КамАЗа" 15 мая 2018 года.
Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU