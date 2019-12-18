Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-18T15:03:44+03:00

Открытие Крымского моста стало одним из главных событий 2019 года по мнению Пескова / Фото: Инфоцентр Крымского моста

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Дмитрий Песков сказал, что Крымский мост остаётся одной из главных тем среди событий 2019 года, но отметил, что главные события ещё произойдут до конца года.

- Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост, - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, главными темами в Кремле считают всё то, что связано с развитием России.

- Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания, - добавил он.

Напомним, что Крымский мост, длиной в 19 километров, стал самым протяжённым мостом в России. Движение легковых машин и автобусов по мосту было открыто на полгода раньше срока. Первым проехавшим по Керченскому мосту стал президент России Владимир Путин за рулём "КамАЗа" 15 мая 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749857" frameborder="0"></iframe> Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU