Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-18T15:18:30+03:00

Некоторые кинопроекты будут профинансированы совершенно безвозмездно, а кому-то придется возвращать деньги в бюджет - частично, а то и вообще целиком Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В среду 18 декабря советом Фонда кино был утвержден список из 21 фильма российских компаний, не входящих в число лидеров отечественного проката, которые при разработке будут получать поддержку государства. Как сообщает пресс-служба Фонда, проекты фильмов были рассмотрены экспертной сценарной группой, а затем был проведен очный конкурс, где разработчики фильмов защищали свои проекты перед экспертами Фонда кино.

На безвозвратной основе поддержку из государственного бюджета получат фильмы "Бешенство" от компании "Резервная копия", "Гензель и Гретель" от "Визарт фильм", "День города" кинокомпании "Лихо!" и "Спасите Колю!" от "Мотор фильм студио".

Придется частично вернуть деньги в бюджет с собранных в прокате средств командам таких фильмов, как "Отель Белград" от "Старт Студио", "Счастье мое" производства "2Д Целлулоид" и "Летчик" ("Интерфест").

Есть и фильмы, которые должны будут полностью возместить все вложения государства - а значит, заработать в прокате крупную кассу. Это фильмы "Аманат" (компания "Революция Фильм) и продолжение комедии с Александрой Бортич "Любовницы 2" той же компании, еще один сиквел - на этот раз мюзикл "Лед 2" ("Водород 2011"), а также "Одиннадцать молчаливых мужчин" ("Пиманов и партнеры").

ИСТОЧНИК KP.RU