В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
В Кремле ничего не слышали о том, что в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева якобы проходили обыски. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал, что, согласно появившейся в соцсетях информации, силовики нагрянули не только домой к олигарху, но и в офисы десяти связанных с ним компаний. Обыски якобы связаны с делом о контрабанде 130 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму более двух миллиардов рублей.
Подконтрольный Гуцериеву многоотраслевой холдинг "Сафмар" уже опроверг порочащие репутацию бизнесмена сообщения.
"Нет, не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, слышали ли в администрации президента о сложившейся ситуации.
К слову, весной этого года Михаил Гуцериев занял 28 строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU