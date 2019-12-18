В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-18T15:32:41+03:00

Пресс-служба одного из холдингов бизнесмена ранее опровергла слухи о следственных действиях

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В Кремле ничего не слышали о том, что в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева якобы проходили обыски. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что, согласно появившейся в соцсетях информации, силовики нагрянули не только домой к олигарху, но и в офисы десяти связанных с ним компаний. Обыски якобы связаны с делом о контрабанде 130 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму более двух миллиардов рублей.

Подконтрольный Гуцериеву многоотраслевой холдинг "Сафмар" уже опроверг порочащие репутацию бизнесмена сообщения.

"Нет, не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, слышали ли в администрации президента о сложившейся ситуации.

К слову, весной этого года Михаил Гуцериев занял 28 строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU