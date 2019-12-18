Контрактники пройдут тест на экстремизм
В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Теперь претенденты будут проходить тест на экстремизм.
Раньше гражданам иностранных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС).
Теперь же им придется доказывать, что они не имеют никаких связей с запрещенными в РФ организациями. Компетентные органы тщательно изучат биографию кандидатов и проверят их связи. Оформлять документы добровольцы смогут только после положительного заключения.
Эксперты уверены, что это поможет отсеять недобросовестных претендентов на контрактную службу.
Новые правила отбора и оформления военнослужащих по контракту прописаны в проекте «Руководства по организации комплектования ВС РФ контрактниками». Сейчас документ проходит ведомственные согласования. Если его утвердят, то он вступит в силу в 2020 году.
Изменения коснутся всех, кто поступает в армию или в ВМФ, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU