2019-12-18T15:25:10+03:00
Политика

Контрактники пройдут тест на экстремизм

В военном ведомстве разработали новые правила приема на службу иностранных граждан
Елена АКИМОВА
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Контрактники будут доказывать, что не связаны с экстремистамиКонтрактники будут доказывать, что не связаны с экстремистамиФото: REUTERS
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В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу. Теперь претенденты будут проходить тест на экстремизм.

Раньше гражданам иностранных государств требовалось доказать, что они не совершали преступлений и правонарушений на территории РФ, а также не были уволены по дискредитирующим обстоятельствам из Вооруженных сил (ВС).

Теперь же им придется доказывать, что они не имеют никаких связей с запрещенными в РФ организациями. Компетентные органы тщательно изучат биографию кандидатов и проверят их связи. Оформлять документы добровольцы смогут только после положительного заключения.

Эксперты уверены, что это поможет отсеять недобросовестных претендентов на контрактную службу.

Новые правила отбора и оформления военнослужащих по контракту прописаны в проекте «Руководства по организации комплектования ВС РФ контрактниками». Сейчас документ проходит ведомственные согласования. Если его утвердят, то он вступит в силу в 2020 году.

Изменения коснутся всех, кто поступает в армию или в ВМФ, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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