2019-12-18T15:40:48+03:00
Экономика

Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре

Спрос упал на 17 процентов
Елена АКИМОВА
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В России снизился спрос на хлебВ России снизился спрос на хлебФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В России по итогам ноября упал спрос на хлеб. В сравнении с прошлым годом показатели сократились на 17 процентов.

По сведениям оператора фискальных данных «Такском», средняя цена за батон составила 38 рублей. Этот показатель почти не изменился с 2018 год.

Снижение отмечается не только по хлебо-булочным изделиям, но и по макаронам и муке. Сокращение произошло на 17% и на 9% соответственно. Меньше всего потреблять данные продукты стали в Москве. Здесь зафиксировано снижение на 21 % по хлебу, на 20% по макаронам и на 17% по муке, пишет NEWS.ru.

Ранее эксперты сравнили цену на хлеб в разных регионах страны. Самый дорогой продается в Санкт-Петербурге, самый дешевый можно купить в Перми и Нижнем Новгороде. Такие результаты показало исследование аналитиков IT-компании «Эвотор», подготовленное к Всемирному дню хлеба 16 октября. Оценка проводилась по крупным городам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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