2019-12-18T16:39:04+03:00
Происшествия

В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов

На борту шхун нашли более шести тонн неучтенного осьминога
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония требует от России возвращения пяти судовЯпония требует от России возвращения пяти судовФото: REUTERS
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Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов в районе Курильской гряды, поскольку указанное в бортовых журналах время вылова не соответствовало количеству добычи. На борту шхун нашли более шести тонн неучтенного осьминога. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

Проверка была проведена в соответствии с "Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ ". Из-за ухудшения погоды суда сопроводили в порт Южно-Курильска, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в Японии действия пограничников раскритиковали, поскольку считают северные острова Курил своими, а сопровождение судов в этом районе неприемлемым. Токио потребовало, чтобы российское сторона вернула моряков и шхуны в порт прописки на Хоккайдо.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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