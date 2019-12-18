В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-18T16:39:04+03:00

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Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов в районе Курильской гряды, поскольку указанное в бортовых журналах время вылова не соответствовало количеству добычи. На борту шхун нашли более шести тонн неучтенного осьминога. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

Проверка была проведена в соответствии с "Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ ". Из-за ухудшения погоды суда сопроводили в порт Южно-Курильска, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в Японии действия пограничников раскритиковали, поскольку считают северные острова Курил своими, а сопровождение судов в этом районе неприемлемым. Токио потребовало, чтобы российское сторона вернула моряков и шхуны в порт прописки на Хоккайдо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU