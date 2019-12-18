Больше миллиона школьников поучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-18T17:11:27+03:00

Проект "Культурный марафон" это часть "образовательной инициативы" Яндекса, в организации которой Яндексу содействовали министерства культуры и просвещения Фото: Shutterstock

Известные режиссёры и музыканты провели уроки в российских школах, знакомя своих учеников с мировой кульутрой и музкой

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Более миллиона школьников приняли участие в образовательном проекте Яндекса, стартовавшем 1 октября по всей России, "Культурный марафон". Проект, посвящённый знакомству школьников с российской и мировой культурой, состоял из этапа уроков музыки, кино, архитектуры и театра и из этапа тестирования.

По итогам, подведённым Яндексом, тест на Яндекс.Учебнике прошли 592 тысячи участников проекта, из них 80 тысяч взрослых. Участники в общей сложности прослушали больше двух миллионов треков на Яндекс.Музыке и ответили на 8,6 миллионов вопросов.

Помимо вопросов теста, школьники ответили на вопрос о своих увлечениях. 36% детей ответили, что они слушают музыку, 35% детей смотрят кино или мультфильмы. 16,4% детей ответили, что предпочитают читать книги.

Половина школьников ответили, что если бы у них был один билет, они бы пошли в кино, а 21% на аналогичный вопрос сказали, что пошли бы на концерт. В музей и театр отправились бы 15% и 13% детей соответственно.

Проект "Культурный марафон" это часть "образовательной инициативы" Яндекса, в организации которой Яндексу содействовали министерства культуры и просвещения.

- Конечно, мы рассчитывали на успех „Культурного марафона“, но итоги превзошли все ожидания. Нам даже пришлось на две недели продлить сроки его проведения. Тестирование прошли почти 600 тысяч человек. Такой результат говорит о большом интересе школьников к театру, кино, музыке, архитектуре — искусству в целом. Для нас это очень важно, - рассказал министр культуры Владимир Мединский.

- Мы сделали ставку на качественный и увлекательный контент, пригласив к участию признанных экспертов в образовании, музыке, кино, архитектуре. Результаты марафона вдохновляют нас и дальше делиться нашим опытом, что мы и продолжим делать в рамках нашей „Образовательной инициативы“», — поделилась генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

В проекте проучаствовали режиссёры Тимур Бекмамбетов и Кантемир Балагов, продюсер Александр Роднянский, музыканты Полина Гагарина, Диана Арбенина, Ёлка, Шура Би-2 и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова. Все они провели школьные уроки в разных регионах России. Кантемир Балагов провёл урок в своей родной школе в Нальчике, а Дина Гарипова поучаствовала в занятии, посвящённом татарской музыке, в Казани.

Программу уроков и тестов проекта составили методисты Яндекс.Учебника и специально приглашённые эксперты: музыкальный критик Алексей Мунипов, автор книги «Фермата. Разговоры с композиторами» (лауреат премии ярмарки non/fictio№21 в номинации «Книга — событие года»); архитектурный критик и преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Александр Острогорский; киновед и преподаватель ВГИКа Всеволод Коршунов; театровед и продюсер «Мобильного художественного театра» Алексей Киселёв.

Ранее сайт kp.ru писал об обновлении поиска Яндекса, благодаря которому он стал точнее искать информацию и помогать быстрее формировать запросы.

ИСТОЧНИК KP.RU