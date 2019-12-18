2019-12-18T16:23:19+03:00
Политика

Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря

На встрече также обсудят налаживание совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах
Ася КУЗНЕЦОВА
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19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии и России19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии и РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 декабря проведёт встречу с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Одной из тем, которые будут обсуждаться на встрече министров станет мирный договор

- Завтра, 19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Соответственно, с российской стороны - глава министерства иностранных дел нашей страны Сергей Викторович Лавров. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах. Кроме того, на встрече предполагается обсудить актуальные темы глобальной и региональной повестки дня, - заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Визит министра иностранных дел Японии в Россию проходит с 17 по 20 декабря. На 18 декабря запланировано 15-е заседание российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам под сопредседательством министра экономического развития Максима Орешкина и главы японского министерства иностранных дел.

Захарова также отметила, что в процессе заседания подробно рассмотрят вопросы торгово-экономической кооперации.

Ранее сайт kp.ru писал о требовании Японии вернуть пять задержанных с рыбаками лодок. По просьбе японской стороны, Россия направила корабли в Южно-Курильск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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