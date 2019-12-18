Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнившей четверной тулуп

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-18T17:16:59+03:00

Веронике Жилиной всего 11 лет, но она уже занимает первые места на юношеских соревнованиях [видео]

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Российская фигуристка Вероника Жилина выполнила четверной тулуп на юношеских соревнованиях "Новый год - 2020", которые прошли 16-17 декабря. Ученице тренера Этери Тутберидзе всего 11 лет, а потому она стала самой юной спортсменкой, исполнившей этот прыжок на официальном мероприятии.

Видео с соревнований было опубликовано в Instagram. Вероника набрала 168,48 балла по двум видам программы и заняла первое место. Сайт kp.ru писал, что до нее четверной тулуп среди женщин на соревнованиях выполняла только Александра Трусова.

Напомним, что накануне другая ученица Тутберидзе - 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеру. Олимпийская чемпионка продолжит тренироваться и появляться в различных шоу, но не будет участвовать в официальных соревнованиях.

teamzhilina Вероника Жилина выполнила четверной тулуп в возрасте 11 лет

ИСТОЧНИК KP.RU