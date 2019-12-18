2019-12-18T17:16:59+03:00
Спорт

Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнившей четверной тулуп

Веронике Жилиной всего 11 лет, но она уже занимает первые места на юношеских соревнованиях [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вероника Жилина. Фото: instagram.com/zhilina_veronika_officialВероника Жилина. Фото: instagram.com/zhilina_veronika_official
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Российская фигуристка Вероника Жилина выполнила четверной тулуп на юношеских соревнованиях "Новый год - 2020", которые прошли 16-17 декабря. Ученице тренера Этери Тутберидзе всего 11 лет, а потому она стала самой юной спортсменкой, исполнившей этот прыжок на официальном мероприятии.

Видео с соревнований было опубликовано в Instagram. Вероника набрала 168,48 балла по двум видам программы и заняла первое место. Сайт kp.ru писал, что до нее четверной тулуп среди женщин на соревнованиях выполняла только Александра Трусова.

Напомним, что накануне другая ученица Тутберидзе - 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеру. Олимпийская чемпионка продолжит тренироваться и появляться в различных шоу, но не будет участвовать в официальных соревнованиях.

teamzhilinateamzhilina
Вероника Жилина выполнила четверной тулуп в возрасте 11 лет
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ИСТОЧНИК KP.RU

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