2019-12-18T16:51:18+03:00
В мире

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

Он сохранится за республиками до конца 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Возвращен с подписью от президента", - сказано о законе в сообщении на сайте Рады."Возвращен с подписью от президента", - сказано о законе в сообщении на сайте Рады.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сказано на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее сайт kp.ru писал, об планах Владимира Зеленского отказать Донбассу в предоставлении особого статуса, а также о его предложении децентрализации вместо особого статуса ДНР, о котором договорились в ходе "нормандского саммита".

Сайт "Комсомольской правды" также писал о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путины и канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором главы государств обсудили разведение сил в Петровское и особый статус Донбасса.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года. Он уже неоднократно продлевался, его действие должно было закончиться 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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