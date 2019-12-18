Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-18T16:51:18+03:00

"Возвращен с подписью от президента", - сказано о законе в сообщении на сайте Рады. Фото: REUTERS

Он сохранится за республиками до конца 2020 года

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сказано на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее сайт kp.ru писал, об планах Владимира Зеленского отказать Донбассу в предоставлении особого статуса, а также о его предложении децентрализации вместо особого статуса ДНР, о котором договорились в ходе "нормандского саммита".

Сайт "Комсомольской правды" также писал о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путины и канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором главы государств обсудили разведение сил в Петровское и особый статус Донбасса.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года. Он уже неоднократно продлевался, его действие должно было закончиться 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU