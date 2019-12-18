Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сказано на сайте Верховной Рады Украины.
Ранее сайт kp.ru писал, об планах Владимира Зеленского отказать Донбассу в предоставлении особого статуса, а также о его предложении децентрализации вместо особого статуса ДНР, о котором договорились в ходе "нормандского саммита".
Сайт "Комсомольской правды" также писал о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путины и канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором главы государств обсудили разведение сил в Петровское и особый статус Донбасса.
Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года. Он уже неоднократно продлевался, его действие должно было закончиться 31 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU