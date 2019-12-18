2019-12-18T17:12:09+03:00
Общество

Надвигается ураган: Москвичей предупредили о штормовом ветре

Порывы будут достигать 22 метров в секунду
Елена АКИМОВА
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Спасатели предупредили об ураганном ветре, который надвигается на МосквуСпасатели предупредили об ураганном ветре, который надвигается на МосквуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники московского МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погоды. На Москву надвигается ураганный ветер, порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Непогода разыграется ближе к полуночи 18 декабря и сохранится до 21 часа 19 декабря.

Прогнозы Гидрометцентра тоже не утешительные. Синоптики даже объявили желтый уровень погодной опасности. По их данным неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в Москве и Московской области до полудня пятницы, 20 декабря.

- Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении ГУ МЧС региона.

Жителям региона поступают сообщения от экстренной службы с призывом быть внимательнее, соблюдать правила безопасности и не парковать автомобили под деревьями.

Из-за непогоды городские службы переведены на усиленный режим работы.

- По данным синоптиков, ночью в столице ожидается ветер порывами до 17-22 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Спасатели рекомендуют москвичам не выходить из дома без особой надобности. Если же избежать прогулки не удается, то целесообразно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Всем, кто за рулем, рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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