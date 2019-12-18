2019-12-18T17:17:13+03:00
Общество

35% россиян обвиняют гаджеты в ограничении их свободы

Большинство всё же считает, что телефоны сделали их мобильнее
Ася КУЗНЕЦОВА
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Половина россиян считает, что с приходом в их жизнь гаджетов они стали свободнееПоловина россиян считает, что с приходом в их жизнь гаджетов они стали свободнееФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Половина россиян считает, что с приходом в их жизнь гаджетов они стали свободнее, хотя всего шесть лет назад так считали на 15% опрошенных больше.

По результатам опроса Фонда Общественное Мнение, 51% респондентов придерживается мнения о том, что появление электронных переносных устройств сделало людей свободнее, а 35% россиян сказали, что электронные устройства ограничили свободу человека. В 2013 году так посчитало 16% опрошенных.

Фонд Общественное Мнение провёл 1 декабря 2019 года опрос, в котором приняли участие полторы тысячи россиян старше 18 лет в 53 субъектах России.

Ранее сайт kp.ru писал, что больше 60% россиян поддержали идею запрета использования гаджетов в школе.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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