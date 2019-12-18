2019-12-18T18:12:39+03:00
Политика

Меркель высказалась против санкций США по "Северному потоку-2"

Германия намерена начать переговоры по этому вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Германия выступает против введения экстерриториальных санкций, включая ограничения, наложенные Соединенными Штатами в отношении газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 18 декабря.

"Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана", - сказала глава немецкого правительства.

Она сообщила, что в ближайшее время планирует начать решительные переговоры с Вашингтоном по этому вопросу, поскольку взятая им "на вооружение" практика неприемлема.

Также, по мнению Меркель, дискуссии вокруг "Северного потока-2" излишни на фоне "многообещающих" переговоров по транзиту газа через Украину, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что американский Конгресс включил санкции против газопровода в оборонный бюджет страны.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря
Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту "Домодедово"
Польша рассчитывает на дальнейший транзит российского газа через "Ямал"
Провал "проекта Гуайдо": Захарова оценила ситуацию в Венесуэле
Меркель высказалась против санкций США по "Северному потоку-2"
35% россиян обвиняют гаджеты в ограничении их свободы
Полицейские задушили пьяного мужчину в подмосковном Серпухове
Надвигается ураган: Москвичей предупредили о штормовом ветре
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР
Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнившей четверной тулуп
Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря
Больше миллиона школьников поучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января