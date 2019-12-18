Меркель высказалась против санкций США по "Северному потоку-2"
Германия выступает против введения экстерриториальных санкций, включая ограничения, наложенные Соединенными Штатами в отношении газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в среду, 18 декабря.
"Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана", - сказала глава немецкого правительства.
Она сообщила, что в ближайшее время планирует начать решительные переговоры с Вашингтоном по этому вопросу, поскольку взятая им "на вооружение" практика неприемлема.
Также, по мнению Меркель, дискуссии вокруг "Северного потока-2" излишни на фоне "многообещающих" переговоров по транзиту газа через Украину, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что американский Конгресс включил санкции против газопровода в оборонный бюджет страны.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU