Политолог назвал дискриминацией украинцев, запрет въезжать в РФ по внутреннему паспорту

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-18T19:12:45+03:00

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Политолог Богдан Безпалько объяснил, что может повлечь за собой запрет для украинцев въезжать в Россию по внутреннему паспорту. Он уверен, что обязанность получать загранпаспорт, поставит перед многими жителями Незалежной выбор между Европой и Россией.

В любом случае данный шаг со стороны государства является дискриминацией собственных граждан.

- Люди, которые получают загранпаспорта, особенно биометрические, смогут устроиться на работу в странах Евросоюза и зачастую для них это будет выгодно, - комментирует Пятому каналу Богдан Безпалько.

Эксперт уверен, что на этом ограничения не прекратятся, скорее всего будут введены и иные меры воздействия, вплоть до уголовной ответственности за поездки в Россию. Ведь работа украинцев в РФ расценивается, как позитивный вклад в экономику другой страны, мигранты способствуют увеличению валового внутреннего продукта.

- На Украине продолжается антироссийская политика. Прослеживаются попытки сделать убыточным противостояние нашей страны с Западом и Украиной, - заключил политолог.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что выехать украинцам в Россию станет сложнее. С 1 марта по распоряжению собственного правительства они смогут сделать это только по загранпаспорту.

О нововведении сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU