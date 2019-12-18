"Нафтогаз": вероятность подписания газового контракта до конца года близка к нулю

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-18T20:36:35+03:00

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Украина надеется, что новый контракт на транзит российского газа будет подписан до конца 2019 года, однако такая вероятность очень мала. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <…> очень маленькая, но надеемся на лучшее", - сказал председатель. Его выступление транслировалось на YouTube-канале компании.

Коболев подчеркнул, что вероятность своевременного заключения контракта приближается к нулю с каждой минутой. При этом прогнозировать какие-то итоги консультаций по газу очень "сложно".

По словам главы "Нафтогаза", в случае отсутствия соглашения новому оператору газотранспортной системы Украины придется пройти настоящий "стресс-тест". К слову, сертификация компании уже близится к завершению. Ожидается, что ее удастся закончить до 26 декабря. Тогда же будут опубликованы тарифы на 2020 год.

Сайт kp.ru писал, что 19 декабря в Берлине состоятся трехсторонние консультации по газу. В Еврокомиссию надеются, что контракт удастся подписать на этой встрече.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU