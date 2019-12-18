2019-12-18T20:10:14+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали завершение строительства железнодорожной части Крымского моста

Депутат Дмитрий Белик отметил, что символ нового этапа в жизни полуострова
Елена АКИМОВА
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Теперь в Крым будут ходить поездаТеперь в Крым будут ходить поездаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Госдуме прокомментировали завершение строительства железнодорожной части Крымского моста. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что это очень знаковое событие в жизни полуострова.

- Крымский мост — не просто уникальный объект, это символ объединения, возвращения Севастополя и Крыма в состав России, это символ нового исторического этапа в жизни полуострова, — заявил депутат RT.

Ранее официально сообщалось, что завершено строительство данной части моста. А Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта.

Железная дорога на Крымском мосту оснащена системами автоматического контроля и управления движением поездов. Они следят за состоянием путей и за подвижным составом, все данные сразу передаются машинистам локомотивов и на станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Это позволит координировать потоки, корректировать скорость и интервалы движения.

Дмитрий Песков отметил, что Крымский мост остаётся одной из главных тем среди событий 2019 года, и предположил, что главные события ещё произойдут до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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