СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-18T20:32:10+03:00

В прошлом году Алекс Кинг вместе с подругой из России попытался воспользоваться возникшей в городе шумихой

Изменить размер текста: A A

Британец Алекс Кинг, который в прошлом году пытался выдать себя за пострадавшего в результате отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери, был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за изнасилование.

Напомним, что весной 2018- го в небольшом английском городке еда не погибли Сергей и Юлия Скрипаль. Правоохранители сообщили, что те были отравлены неким нервно-паралитическим веществом, и бездоказательно обвинили во всем Россию.

Через несколько месяцев там же, в Солсбери, стало плохо супружеской паре - 42-летнему Алексу Кингу и 30-летней модели из России Анне Шапиро. Женщина заявила, что ее пытались отравить российские спецслужбы, причем тем же газом, что и Скрипалей. На деле же в крови мужчины нашли крысиный яд. Телеканал BBC со ссылкой на свои источники тогда сообщил, что случившееся могло быть инсценировкой.

Сайт kp.ru даже публиковал интервью с отцом "жертвы" Александром Шапиро, который рассказал, что Алекс Кинг на самом деле международный аферист и сутенер ее дочери. Ранее он был судим за преступления сексуального характера и сговор с целью распространения наркотиков.

Новое обвинение поступило в полицию в 2017 году. Девушка лишь спустя десять лет решилась рассказать, что Кинг изнасиловал ее, когда она была без сознания после вечеринки, а его друг снял все это на телефон.

Саутуоркский Королевский суд признал британца виновным. Приговор вынесли во вторник, 17 декабря, об этом сообщается на сайте полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU