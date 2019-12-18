Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

СЕГОДНЯ 21:22 2019-12-18T21:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь—сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Накануне в декабре Росстат сформировал окончательные данные по доходам населения за прошлый год и динамика за три квартала 2019-го также была скорректирована. Сведения приводятся в декабрьском обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Сайт kp.ru писал, что в октябре сообщалось о росте реальных располагаемых денежных доходов россиян в третьем квартале текущего года на 3% в годовом выражении. До этого несколько кварталов подряд наблюдалось падение - на 0,1% во втором квартале, и на 2,5% в первом.

Из показателей уже вычтены обязательные платежи и произведена корректировка на инфляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU