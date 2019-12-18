Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь—сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Накануне в декабре Росстат сформировал окончательные данные по доходам населения за прошлый год и динамика за три квартала 2019-го также была скорректирована. Сведения приводятся в декабрьском обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Сайт kp.ru писал, что в октябре сообщалось о росте реальных располагаемых денежных доходов россиян в третьем квартале текущего года на 3% в годовом выражении. До этого несколько кварталов подряд наблюдалось падение - на 0,1% во втором квартале, и на 2,5% в первом.
Из показателей уже вычтены обязательные платежи и произведена корректировка на инфляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU