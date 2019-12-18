Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

СЕГОДНЯ 21:37 2019-12-18T22:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии журнала Forbes. По оценкам специалистов, с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го родители девочки смогли заработать на видеороликах около 18 миллионов долларов.

В блоге Like Nastya ребенок рассказывает о своей жизни, в основном, о поездках по паркам развлечений. В прошлом году семья Насти переехала из Краснодара в американский Бока-Ратон и теперь много путешествует.

Изначально блог создавался с целью отслеживания прогресса в лечении девочки - у россиянки врожденный детский церебральный паралич, но идея пришлась по вкусу многим людям и стала приносить не малый доход. Согласно данным Forbes, сейчас на канал Like Nastya подписаны более 15 миллионов человек.

По доходам за 2019 год маленькую Настю опередили лишь восьмилетний американец Райан Каджи с канала Ryan's World - он заработал 26 млн долларов, и авторы юмористического блога Dude Perfect с 20 млн долларов.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году мальчик из США также занимал лидирующую позицию этого рейтинга.

Настя и папа в парке аттракционов - Влог.Настя и папа любят путешествовать, на этот раз они отправились в Лос Анджелес в парк развлечений Леголенд. Поплавали по сказочной реке и поиграли на детской тематической площадке

ИСТОЧНИК KP.RU