2019-12-18T22:12:21+03:00
Политика

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Политика хотят допросить по делу о подстрекательстве к мятежу и терроризме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прокуратура Боливии выдала в среду ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, который оставил свой пост всего месяц назад под давлением оппозиции и военных.

О решении надзорного органа сообщил министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо. Он опубликовал фотографию ордера на своей странице в Twitter.

В документе говорится о том, что Моралес фигурирует в деле о подстрекательстве к мятежу, терроризме и его финансировании. Арест необходим, чтобы бывший глава государства явился на допрос и дал показания в рамках расследования. Задержать его может "любой компетентный госслужащий".

Эво Моралес прибыл в Мексику.В самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса
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