Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса
Прокуратура Боливии выдала в среду ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, который оставил свой пост всего месяц назад под давлением оппозиции и военных.
О решении надзорного органа сообщил министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо. Он опубликовал фотографию ордера на своей странице в Twitter.
В документе говорится о том, что Моралес фигурирует в деле о подстрекательстве к мятежу, терроризме и его финансировании. Арест необходим, чтобы бывший глава государства явился на допрос и дал показания в рамках расследования. Задержать его может "любой компетентный госслужащий".
Эво Моралес прибыл в Мексику.В самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU