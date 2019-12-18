Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

СЕГОДНЯ 22:12 2019-12-18T22:12:21+03:00

Политика хотят допросить по делу о подстрекательстве к мятежу и терроризме

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Прокуратура Боливии выдала в среду ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, который оставил свой пост всего месяц назад под давлением оппозиции и военных.

О решении надзорного органа сообщил министр внутренних дел южноамериканской республики Артуро Мурильо. Он опубликовал фотографию ордера на своей странице в Twitter.

В документе говорится о том, что Моралес фигурирует в деле о подстрекательстве к мятежу, терроризме и его финансировании. Арест необходим, чтобы бывший глава государства явился на допрос и дал показания в рамках расследования. Задержать его может "любой компетентный госслужащий".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743412" frameborder="0"></iframe> Эво Моралес прибыл в Мексику.В самолете Gulfstream G 550 вооруженных сил Мексики находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо

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ИСТОЧНИК KP.RU