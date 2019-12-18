2019-12-18T22:34:58+03:00
Политика

В США обвинили Россию в нарушении религиозной свободы на Украине

Соответствующий законопроект был внесен в американский Сенат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Радикалы на Украине захватывают храмы и избивают священниковРадикалы на Украине захватывают храмы и избивают священниковФото: REUTERS
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В Сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые якобы происходят по вине России. Автором документа выступил сенатор от партии республиканцев Роджер Уикер.

Рассмотрением инициативы займется комитет по международным отношениям сената. Самого текста документы в базе данных Конгресса США пока нет. Известно лишь, что он называется "О противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине со стороны России и вооруженных формирований под ее командованием", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл неоднократно указывал на нарушения прав верующих Украинской православной церкви. Сама УПЦ также обращалась в ООН, ОБСЕ и Евросоюз. Храмы по всей Украине захватывают, прихожан и священников избивают - люди стали "заложниками политической игры лидеров государства".

Патриарх пожаловался в Совете Европы на дискриминацию Украинской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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