2019-12-19T10:46:04+03:00
Общество

Производство российского шампанского может сократиться в три раза из-за закона о виноделии

Производители отечественного игристого напитка назвали новые меры несправедливыми
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Производство российского шампанского может сократиться в три раза из-за закона о виноделииПроизводство российского шампанского может сократиться в три раза из-за закона о виноделииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Закон о виноградарстве и виноделии, запрещающий использовать зарубежные виноматериалы, сократит производство российского шампанского. Такое заявление сделали производители игристого напитка.

Как сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович газете «Ведомости», производство игристого вина может сократиться в два-три раза.

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что они смогут называть свой продукт «только виноградосодержащим напитком с большой надписью на этикетке "Не является вином"», при этом, по его словам, рядом будет стоять дешевый импорт низкого качества и неизвестного происхождения, но при этом с правом называться вином. Все это производитель назвал «несправедливостью» и «неконкурентоспособностью».

О возможном сокращении производства также сообщил гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

Напомним, новый закон «О виноградарстве и виноделии» говорит о том, что «вино России» должно быть на 100% произведено из отечественного винограда, а также устанавливает особые требования к материалам и сырью продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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