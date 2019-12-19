2019-12-19T10:53:16+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Павел Завальный отметил, что мир все меньше боится США
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме прокомментировали новые возможные санкции против "Северного потока - 2"В Госдуме прокомментировали новые возможные санкции против "Северного потока - 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме ответили на письмо американских сенаторов с предупреждением о санкциях против «Северного потока — 2». Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что США вместо того, чтобы показать пример демократии и уважения других стран, показывает только шантаж и угрозы.

«Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно. «Северный поток — 2» все равно будет достроен. Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», — цитирует парламентария RT.

Завальный добавил, что мир все меньше боится санкций и США, а Европа переосмысливает свою зависимость от Америки в сфере энергетической безопасности и экономики.

Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая принимает участие в строительстве нового газопровода. Америка предупредила предпринимателей, что введет санкции, если они продолжат работу над «Северным потоком — 2», передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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