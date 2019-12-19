2019-12-19T11:20:12+03:00
Здоровье

Врачи рассказали, до какого возраста лучше всего рожать первенца

Старение организма сокращает шансы наступления беременности и повышает риск заболеваний, связанных с вынашиванием ребенка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 26 лет женщина уже считается старородящейВ 26 лет женщина уже считается старородящейФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Врачи советуют не затягивать с рождением первого ребенка, поскольку репродуктивная функция женщина ограничена ее возрастом. Лучше всего, если беременность наступает до 35 лет. Об этом рассказала репродуктолог, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская.

По словам профессора, чем старше женщина, тем меньше ее шансы забеременеть, а вот риск развития различных заболеваний во время вынашивания ребенка повышается. Причем проблема изменения репродуктивного поведения и связанного с ним бесплодия наблюдается не только в России, но и практически во всех развитых странах.

"Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях", - цитирует РИА Новости Краснопольскую.

Сайт kp.ru писал, что, согласно убеждениям ряда других врачей, рожать первого ребенка надо еще раньше - до 26 лет. Так риск возникновения генетических осложнений гораздо меньше. И даже в этом возрасте девушки уже считаются старородящими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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