СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-19T11:05:26+03:00

Видеоконференция по обмену удерживаемых лиц в Донбассе может пройти на следующей неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе прошедших накануне в Минске переговорах стороны не смогли договориться

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На седеющий неделе планируется провести видеоконференцию участников минских переговоров, в ходе которой обсудят вопрос обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной республики Ольга Кобцева.

«Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции», - сказала она агентству Луганскинформцентр.

Напомним, в ходе прошедших накануне в Минске переговорах Украине и Донбассу не удалось договориться по вопросу обмена удерживаемых лиц. В Донецкой народной республике назвали позицию украинской стороны саботажем, в ЛНР сообщили, что Киев просто не готов к процессу обмена.

Как писал сайт kp.ru, представитель Украины в контактной группе Алексей Резников заявил, что 18 декабря должна быть известна формула обмена удерживаемых лиц. Ранее украинский представитель в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская говорила, что Киев рассчитывает вернуть домой из Донбасса 77 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU