Леопард убил пятилетнего мальчика и ранил его друга

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-19T11:16:46+03:00

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В индийской деревне Уттар-Прадеш леопард напал на двух детей. Как сообщает Daily Mail, пятилетний и четырехлетний мальчики играли на улице. Хищник по неизвестной причине вышел в деревню, он набросился сначала на одного мальчика и ранил его в шею, затем схватил другого и утащил. Подоспевшие на крики взрослые успели отвезти раненого в больницу, четырехлетнего ребенка по имени Нишу удалось спасти.

Его приятеля леопард убил, останки мальчика обнаружили только спустя несколько дней в 300 метрах от деревни.

Это уже второе нападение хищника в этой деревне за несколько дней. Не исключено, что действует одно и то же животное.

Сайт kp.ru писал, что в 2014 году леопард напал на ребенка в цирке. Все произошло в Подольске. У животного расстегнулся ошейник и леопард выскочил с арены в зрительный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU