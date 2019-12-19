Стал известен порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-19T11:32:44+03:00

В следующем году придется платить за полицейскую маркировку автомобиля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 1 января 2020 года российские автовладельцы будут обязаны заменять проржавевшие номера на автомобилях за свой счет. Новая мера закреплена в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым, а также в законе о регистрации транспортных средств.

По данным «Коммерсанта», в случае если ГИБДД обнаружило, что номер невозможно прочитать, на раму и кузов автомобиля понадобиться установить специальную пломбу. После чего автомобилиста направят в ОВД и экспертно-криминалистический центр, затем в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию, где при помощи автоматического маркиратора нанесут автомобильный номер.

Стоимости услуги пока остается открытым. Эксперты полагают, что стоимость замены составит от 5 до 20 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новых правилах регистрации автомобиля в ГИБДД в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU