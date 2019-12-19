2019-12-19T11:49:18+03:00
В мире

Две подруги продолжили пить вино в баре, когда в гавань врезается яхта Абрамовича

Пользователи Сети тут же стали писать, что их спокойствие – «цель на 2020 год» для каждого
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЧП вызвано сильным ветромЧП вызвано сильным ветромФото: Кадр видео
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Яхта, построенная для бизнесмена Романа Абрамовича, врезалась в док в порту острова Синт-Мартен. Но пользователей Сети восхитили не габариты плавсредства и не то, какой ущерб нанесен гавани и самой лодке. Когда видео опубликовали в твиттер, все обратили внимание на двух женщин, которые сидели в баре у гавани и пили вино.

В отличие от других свидетелей ЧП, бросившихся убегать от приближающейся яхты, эти две дамы не только не встали, они даже не опустили бокалы из рук. Их спокойствию перед двигающейся в метре от них огромной яхты, позавидовали многие.

- Это моя цель на 2020 год,-написали в комментариях к посту пользователи.

- Помешан на двух женщинах, которые просто сидят там со своим вином и даже не двигаются.

Как сообщает The Mirror, яхта сейчас принадлежит пакистанскому миллиардеру. Авария в лагуне Симпсон-Бей была вызвана ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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