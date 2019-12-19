2019-12-19T12:08:24+03:00
Общество

Началась большая конференция Владимира Путина

На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов – 1,9 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент начал отвечать на вопросы журналистовПрезидент начал отвечать на вопросы журналистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина началась в Москве. Глава государства начал отвечать на вопросы журналистов в 12.00 по московскому времени. Сколько продлится мероприятие не известно, но в разные годы президент общался с представителями СМИ около трех часов.

В зале собрались журналисты из разных регионов страны, в пятницу в Кремле сообщили, что на конференцию аккредитовано рекордное число представителей прессы, телевидения, а также блогеры – общее число участников – около 1,9 тысяч человек. Первая конференция Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году, собрала порядка 500 журналистов. В 2018 году поставлен первый рекорд – 1702 репортера аккредитовались на мероприятие.

Каждый из журналистов по-традиции попытается привлечь внимание президента к себе, для этого разрешено использовать плакаты. Но организаторы конференции ограничили размеры этих «посланий», плакаты не должны быть больше формата листа А4. Конференция проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин готовился к конференции заранее, проводил встречи с министрами и главами различных ведомств. Журналисты подготовили для президента почти 2000 вопросов.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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