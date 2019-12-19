2019-12-19T11:56:00+03:00
Политика

МЧС России направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками

Грузовики доставят порядка 110 тонн гумпомощи
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
МЧС доставит в Донбасс гуманитарную помощьМЧС доставит в Донбасс гуманитарную помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области гуманитарную автомобильную колонну с новогодними подарками. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что общий вес гуманитарной помощи составил 110 тонн.

Сообщается, что автоколонна МЧС проследует до пропускных пунктов «Матвеев Курган» и «Донецк», где грузовые автомобили пройдут все необходимые таможенные процедуры. Грузовики доставят на Донбасс подарки местным жителям к Новому году, а также необходимые медикаменты и наборы детского питания, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что это будет уже 96-й гумконвой МЧС России. Предыдущая колонна с гуманитарной помощью прибыла на Донбасс 12 декабря. Всего за 2019 год российское министерство доставило мирным жителям в Донецка и Луганска более 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft
МЧС России направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками
Депутаты Рады подрались во время обсуждения закона о продаже земли
Ученые разработали быстрый метод проверки на наркотики
Стал известен порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Две подруги продолжили пить вино в баре, когда в гавань врезается яхта Абрамовича
В Японии произошло землетрясение: движение поездов приостановлено
Леопард убил пятилетнего мальчика и ранил его друга
Видеоконференция по обмену удерживаемых лиц в Донбассе может пройти на следующей неделе
Штормовое предупреждение объявили в Москве
Врачи рассказали, до какого возраста лучше всего рожать первенца
В Госдуме прокомментировали угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Производство российского шампанского может сократиться в три раза из-за закона о виноделии
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации