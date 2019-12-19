МЧС России направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-19T11:56:00+03:00

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МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области гуманитарную автомобильную колонну с новогодними подарками. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. В ведомстве добавили, что общий вес гуманитарной помощи составил 110 тонн.

Сообщается, что автоколонна МЧС проследует до пропускных пунктов «Матвеев Курган» и «Донецк», где грузовые автомобили пройдут все необходимые таможенные процедуры. Грузовики доставят на Донбасс подарки местным жителям к Новому году, а также необходимые медикаменты и наборы детского питания, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что это будет уже 96-й гумконвой МЧС России. Предыдущая колонна с гуманитарной помощью прибыла на Донбасс 12 декабря. Всего за 2019 год российское министерство доставило мирным жителям в Донецка и Луганска более 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU