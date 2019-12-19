2019-12-19T12:38:47+03:00
Политика

На столе Владимира Путина на Большой пресс-конференции суфлера нет

Корреспондент «КП» Александр Гамов передает из Центра международной торговли, где скоро начнется пресс-конференция Президента РФ
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Вот появилась возможность войти в зал, где началось само действо, и посмотреть, как нынче оборудовано рабочее место президента.Вот появилась возможность войти в зал, где началось само действо, и посмотреть, как нынче оборудовано рабочее место президента.Фото: Александр ГАМОВ
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- Я стою у входа в зал, надеюсь раньше всех сфотографировать, как там все выглядит. В буфете уже побывал. Впечатления он на меня не произвел. Потому что никто ничего не ест. Все готовятся к работе. А прилавки ломятся. Там есть и пирожочки, и кофе, и чай, и всякие другие напитки. Естественно, без градусов. Естественно, бесплатно.

Ну, вот появилась возможность войти в зал, где началось само действо, и посмотреть, как нынче оборудовано рабочее место президента. Раньше у Владимира Владимировича был просто стол, а сейчас у него трибуна, сделанная из красного дерева. Над ним будут гербы, флаги всех регионов.

- Неужели президент все три часа будет стоять?

- Нет, там мягкое кожаное кресло. Блокнот лежит. А для Дмитрия Пескова –пюпитр для бумаг и такой, похожий на барный, стульчик.

- Если человеку, извините, приспичит во время пресс-конференции, он может встать и выйти?

- Ни разу не видел. Никому не приспичивало. У нас в стране демократия, если человеку вдруг стало плохо, наверное, можно выйти.» По моему мнению, его соседство с рассказом о столе президента неуместно.

- Говорят, журналистов попросили не усердствовать с плакатами для привлечения внимания президента.

Прилавки ломятся. Там есть и пирожочки, и кофе, и чай, и всякие другие напитки. Естественно, без градусов. Естественно, бесплатно. Фото: Александр ГАМОВ

Прилавки ломятся. Там есть и пирожочки, и кофе, и чай, и всякие другие напитки. Естественно, без градусов. Естественно, бесплатно.Фото: Александр ГАМОВ

- Я не вижу особо больших плакатов. Вот, бросилось в глаза: «Какое общество строим?». Этот плакат держит Борис Нестеров из Воронежа, сетевое издание «Труд Черноземья». Борис пояснил, что этот его вопрос – больше философского плана, что он пишет статьи на эту тематику.

- А есть люди в карнавальных костюмах?

- Была одна девочка с бантами. И все, ничего клоунского я больше не видел. Большое отличие нынешней пресс-конференции в том, что нет этого карнавала. Нет костюмированного бала. Все серьезные, сосредоточенные. Берут друг у друга интервью. Я тоже дал интервью Первому каналу.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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