2019-12-19T12:14:26+03:00
Политика

Сенатор объяснил, как новый статус навредит Трампу на выборах

Выборы президента пройдут в США 2 ноября 2020 года
Елена АКИМОВА
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Дональд Трамп уверен, что импичмент ему не грозитДональд Трамп уверен, что импичмент ему не грозитФото: REUTERS
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Сенатор Владимир Джабаров объяснил, чем грозит Дональду Трампу обвинительное заключение, которое утвердили демократы.

Политик подчеркивает, что основная цель - это навредить на предстоящих выборах, ведь Палата представителей осознает, что Сенат оправдает действующего президента.

- Сенат оправдает Трампа, он останется, но теперь он получит новое наименование. Теперь будет не просто президент США, а президент США в импичменте. Слово импичмент будет сопровождать его до оправдания, - рассуждает Джабаров.

Учитывая рождественские каникулы, рассмотрение соответствующего вопроса может затянуться на два-три месяца и это может отразиться на лояльности избирателей.

- Ситуация Трампа плоха еще и тем, что в основном его поддерживали представители рабочего класса, среднего и малого бизнеса. А недавно в США рынок бумаг Boeing. Компания объявила о закрытии производства Boeing 737 Max, и 400 готовых самолетов они, по сути, отправили на свалку. Все это убытки, рабочие места, удар по доверию, — комментирует телеканалу «360» сенатор.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября 2020 года. Сам Дональд Трамп уверен, что импичмент ему не грозит. Все происходящее он называет «маршем политического самоубийства для Демократической партии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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