Минспорта не признало танцы у шеста спортом

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-19T12:19:08+03:00

Сейчас не существует ни одной международной спортивной федерации пилона / Фото: metronews.ru

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Министерство спорта России отказалось официально признать спортивный пилон (танцы на шесте) видом спорта. Об этом сообщается в приказе на сайте ведомства.

Помимо пилона в признании видом спорта отказали воздушной атлетике и австралийскому футболу. Сейчас не существует ни одной международной спортивной федерации пилона, которая бы соответствовала требованиям официального членства в Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF), поэтому спортивному пилону присвоен статус наблюдателя. Турниры по спортивному пилону в России на данный момент проводит Федерация воздушно-спортивного эквилибра России и Федерация воздушной атлетики России.

Ранее на сайте kp.ru публиковали интервью с руководителем и тренером студии танцев на пилоне, а также о маме школьницы, которая завоёвывает золотые медали на соревнованиях по танцам на пилоне, а сама мама пытается побороть стереотипы об этом виде спорта.

На сайте также есть видео о ставропольце, который станцевал на пилоне на высоте 1,5 тысячи метров.

Ставрополец станцевал на пилоне на высоте 1,5 тысячи метров.Съемки: видеостудия FriendsVideo

ИСТОЧНИК KP.RU