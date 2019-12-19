Путин: "Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-19T12:47:29+03:00

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Оценить уровень влияния современного человечества на изменение климата невозможно, но и ничего не предпринимать тоже нельзя, именно поэтому российское правительство прилагает максимальные усилия в данном направлении. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 19 декабря.

Он напомнил, что наша страна недавно присоединилась к Парижскому соглашению. Кроме того, она не относится к числу государств с самым большим объемом выбросов в атмосферу. Лидерами этого антирейтинга являются США, Китай и ЕС. Россия на четвертом месте, однако именно на нас потепление сказывается наиболее серьезно.

"Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире", - сказал глава государства.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Он напомнил, что у нас есть целые города, которые построены на вечной мерзлоте, и если она начнет таять - это серьезная проблема. Может произойти опустынивание некоторых территорий. Также растет число природных катаклизмов. Поэтому необходимо предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия изменений.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Президент России уже в пятнадцатый раз отвечает на вопросы журналистов в таком формате. В этом году был поставлен рекорд по числе аккредитованных представителей СМИ - 1895 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750560" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о климате.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU