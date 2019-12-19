2019-12-19T12:30:27+03:00
Политика

Путин призвал сделать "прозрачным" процесс вывоза и переработки мусора

Президент России считает, что сейчас не хватает прямого общения с населением по этому вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиянам необходимо объяснить, как происходит вывоз, переработка и захоронение мусора, поскольку сейчас этого прямого общения очень не хватает. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в четверг, 19 декабря, отвечая на вопросы журналистов в рамках ежегодной большой пресс-конференции.

Он напомнил, что Россия ежегодно генерирует свыше 70 миллионов тонн мусора, а сама отрасль избавления от отходов создается с нуля - в СССР такого не было.

"Люди, конечно, возмущается ростом тарифов - никогда не было отдельной строчки расходов по мусору. Нужно объяснять откуда взялись эти цифры", - сказал глава государства.

По его мнению, само развитие отрасли очень важно, и количество перерабатывающих мусор предприятий должно увеличиваться, но не стоит забывать о диалоге с населением.

"Прозрачным нужно сделать весь этот процесс, и тогда ситуация должна измениться", - подытожил президент.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Тысячи журналистов со всей страны и из-за рубежа ежегодно собираются в одном зале, чтобы задать президенту Россию интересующие их вопросы. Темы для обсуждения каждый раз затрагивают разные сферы жизни граждан страны, а также внешнюю политику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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