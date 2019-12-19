2019-12-19T12:39:39+03:00
В мире

«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан

Издание отметило реформы президента страны Шавката Мирзиеева
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан«Страной года» года по версии The Economist стал УзбекистанФото: Галина САПОЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Ежегодно журнал The Economist выбирает страну, которая достигла самого большого прогресса, начиная «почти с нуля». В этом году «страной года» по версии издания стал Узбекистан.

Как сообщает The Economist, в Узбекистане снизились из «бедность» и «нестабильность» благодаря реформам президента страны Шавката Мирзиеева, который принес мир и демократию «в старомодную постсоветскую диктатуру, закрытое общество с исключительной жестокостью и некомпетентностью».

Отмечается появление Узбекистана в Международном суде в Гааге, а также завершение этнических чистки рохинджа, мусульманского меньшинства. «Ни одна другая страна не продвинулась так далеко», - подчеркивает издание.

В прошлом году за «впечатляющие успехи в строительстве демократии» «страной года» по версии The Economist стала Армения.

Напомним, на выборах президента Узбекистана в 2016 году Шавкат Мирзиёев победил с более чем 88% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин считает, что пересматривать нацпроекты не нужно
Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани
Симоньян попросила президента Эстонии не допускать ареста журналистов Sputnik
Путин считает процедуру импичмента против Трампа концом его правления
Путин назвал целесообразным строительство дороги между Чечней и Грузией
Путин считает, что Ленин был революционером, а не государственным деятелем
Путин: численность населения на Дальнем Востоке стремительно сокращается
Рейтинг Зеленского вновь начал расти
Путин: Украина сама признала, что ЛНР и ДНР существуют
"Язык не поворачивается": Путин не стал давать характеристику Зеленскому
В Жуковском экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Президент о запрете ВАДА: Это политическое решение
В Подмосковье женщина погибла при падении дерева
Путин рассказал, как можно повысить зарплаты медицинским работникам
«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан
Путин призвал сделать "прозрачным" процесс вывоза и переработки мусора
Президент пошутил про перелеты на Камчатку: Я попадаю в категорию льготников
Путин: "Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире"
Минспорта не признало танцы у шеста спортом
На столе Владимира Путина на Большой пресс-конференции суфлера нет
Сенатор объяснил, как новый статус навредит Трампу на выборах
Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело против Зеленского и правительства из-за закона о земле
Началась большая конференция Владимира Путина
Валенки и портрет на платке: Как журналисты подготовились к большой пресс-конференции Владимира Путина в 2019 году
В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft