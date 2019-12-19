СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-19T12:39:39+03:00

«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан Фото: Галина САПОЖНИКОВА

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Ежегодно журнал The Economist выбирает страну, которая достигла самого большого прогресса, начиная «почти с нуля». В этом году «страной года» по версии издания стал Узбекистан.

Как сообщает The Economist, в Узбекистане снизились из «бедность» и «нестабильность» благодаря реформам президента страны Шавката Мирзиеева, который принес мир и демократию «в старомодную постсоветскую диктатуру, закрытое общество с исключительной жестокостью и некомпетентностью».

Отмечается появление Узбекистана в Международном суде в Гааге, а также завершение этнических чистки рохинджа, мусульманского меньшинства. «Ни одна другая страна не продвинулась так далеко», - подчеркивает издание.

В прошлом году за «впечатляющие успехи в строительстве демократии» «страной года» по версии The Economist стала Армения.

Напомним, на выборах президента Узбекистана в 2016 году Шавкат Мирзиёев победил с более чем 88% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU