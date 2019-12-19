«Страной года» года по версии The Economist стал Узбекистан
Ежегодно журнал The Economist выбирает страну, которая достигла самого большого прогресса, начиная «почти с нуля». В этом году «страной года» по версии издания стал Узбекистан.
Как сообщает The Economist, в Узбекистане снизились из «бедность» и «нестабильность» благодаря реформам президента страны Шавката Мирзиеева, который принес мир и демократию «в старомодную постсоветскую диктатуру, закрытое общество с исключительной жестокостью и некомпетентностью».
Отмечается появление Узбекистана в Международном суде в Гааге, а также завершение этнических чистки рохинджа, мусульманского меньшинства. «Ни одна другая страна не продвинулась так далеко», - подчеркивает издание.
В прошлом году за «впечатляющие успехи в строительстве демократии» «страной года» по версии The Economist стала Армения.
Напомним, на выборах президента Узбекистана в 2016 году Шавкат Мирзиёев победил с более чем 88% голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU