В Подмосковье женщина погибла при падении дерева

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-19T12:45:35+03:00

Одной женщине было 64 года, а другой 48 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В одном из районов подмосковного Сергиево-Посада одна женщина погибла и ещё одна пострадала при падении дерева. Это случилось на территории завода в городе Краснозаводск.

- На территории завода на улице Рдултовского в результате падения дерева погибла одна женщина, вторая доставлена в центральную районную больницу, - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.

Он также добавил, что погибшей было 64 года, а пострадавшей 48 лет.

Сайт kp.ru писал о штормовом предупреждении, действующем для Москвы и области до вечера 19 декабря. Скорость шквалистого ветра будет достигать 22 метра в секунду. МЧС просит не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ранее сообщалось, что в одном из московских дворов упавшим деревом убило ребенка, сидевшего в песочнице на площадке. Тогда мальчика пытались достать его мама и прохожие, но ребенок скончался от травм до приезда спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU