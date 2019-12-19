В Жуковском экстренно сел самолет с отказавшим двигателем

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-19T12:55:28+03:00

На борту лайнера находились 13 человек, никто из них не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 19 декабря, в подмосковном аэропорту Жуковском экстренную посадку совершил самолет Ил-76. Причиной стал отказ одного из двигателей.

«Помощь оперативных служб не понадобилась», - передает ТАСС слова источника в экстренных службах который отметил,

По сообщению источника, вынужденная посадка прошла благополучно. В тот момент на борту самолета находились 13 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 19 декабря в аэропорту города Фукуока, расположенном на юго-западном японском острове Кюсю, экстренную посадку совершил самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) 278 пассажирами на борту. Boeing-767 вылетел в Токио, но позже командир лайнера сообщил, что в одном из двигателей самолета вспыхнул огонь, поэтому он принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU