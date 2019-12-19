СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-19T13:15:11+03:00

Путин: Украина сама признала, что ЛНР и ДНР существуют

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В ходе пресс-конференции журналист из Украины спросил Владимира Путина, почему подписи в документе, названном «Минское соглашение» поставили представители органов самоуправления ДНР И ЛНР, ведь эти республики не были признаны.

- Раскрою секрет. Порошенко настаивал на том, чтобы под Минском были поставлены подписи руководителей непризнанных республик. А те отказывались это делать - вскрою поднаготную. Но мы их уговорили. Таким образом Украина признала, что власть в ЛДНР существует. Там были выборы, это очень демократический способ, - сказал Владимир Путин.

Еще один вопрос журналиста касался газового договора с Украиной. Напомним, действующий контракт истекает в конце 2019 года. Стороны не могут договориться, хотя этот вопрос обсуждали в том числе в рамках саммита в Париже.

- Мы хотим решить газовую проблему, - признал глава государства.

Он напомнил о долге Украины по выплатам по еврооблигациям - Киев задолжал с 2015 года России 3 миллиарда долларов.

- Несмотря на строительство новых трубопроводов, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах транзита и сроках контракта. Мы в этом сами заинтересованы, это удобно. Украинский маршрут длиннее, но мы готовы его сохранять. И поставлять на Украину газ со скидкой тоже готовы.

Президент уверен, что договориться до конца года получится.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750571" frameborder="0"></iframe> Роман Цимбалюк и Владимир Путин о танках на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU