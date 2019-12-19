2019-12-19T13:05:17+03:00
В мире

Рейтинг Зеленского вновь начал расти

Сейчас президенту доверяют 60% украинцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Рейтинги Зеленского вернулись к показателям октября 2019 годаРейтинги Зеленского вернулись к показателям октября 2019 годаФото: REUTERS
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Согласно результатам опроса, проведенного в течение 13-17 декабря 2019 Социологической группой «Рейтинг», число украинцев, довольных действиями своего президента Владимира Зеленского, выросло с 53% до 62%. Количество недовольных его работой украинцев сократилось с 33% до 25%.

Теперь 40% украинцев сказали, что их страна движется в верном направлении, хотя ещё две недели назад так считали 33%. Доля тех, кто считает наоборот, снизилось с 48% до 38%.

В результате опроса, опубликованные в четверг, 19 декабря, стало известно, что показатели вернулись к уровню октября 2019 года. 36% довольны и 36% недовольны деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова, а работой парламента Украины довольны лишь 29% граждан при 51%, оценившем её отрицательно.

Работу премьер-министра Алексея Гончарука оценили положительно и отрицательно по 35% респондентов. Деятельностью Кабмина остались довольны 29% против 45% неудовлетворённых ей украинцев.

Результаты опроса показали, что за год своей работы на посту президента Владимир Зеленский достиг больше успехов, нежели неудач, 41% ответил, что их было поровну, а 14% опрошенных посчитали, что количество поражений превысило достижения президента.

Отмечается, что исследование проводилось с 13 по 17 декабря 2019 года с помощью личного интервью с каждым из 2500 респондентов старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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